18 января в Петербурге ухудшится погода

Во вторник, 18 января, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в прибрежных районах усилится ветер. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», скорость северо-западного ветра может достигать 15 метров в секунду.

В МЧС посоветовали и пешеходам, и автомобилистам проявить особую осторожность. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

К среде, 19 января, погодные условия в Петербурге станут более благоприятными. Ожидается небольшой снег и мороз от -5 до -8 градусов. В целом, в Крещенскую неделю, температура в Петербурге будет немного выше нормы.