Петербуржцам пообещали Крещение без сильных морозов

На Крещенской неделе в Петербурге не ожидается сильных морозов. Как сообщили в центре погоды «Фобос», температура воздуха будет выше климатической нормы.

В течение всей недели температура в Петербурге в дневные часы составит от -1 до +2 градусов. Немного прохладнее будет только 18 января. В этот день термометры покажут от -4 до -7 градусов мороза.

В течение всей недели в городе возможен мокрый снег. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за небольшого похолодания и снега в понедельник на улицах города может усилиться гололед.