«Ханнелоре» добавит Петербургу гололеда

Погода продолжает испытывать петербуржцев на прочность. В понедельник, 17 января, в городе усилится гололед из-за небольшого похолодания, которое принесет циклонический вихрь «Ханнелоре».
Как пояснил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в Петербурге днем составит от -1 до +1 градуса. Ожидается небольшой снег, который усилит гололедицу.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. После полудня он станет северо-западным и может достичь 10 метров в секунду.
Атмосферное давление останется пониженным и составит 744 миллиметра ртутного столба.