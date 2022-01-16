Неделя в Петербурге начнется со снега

В понедельник, 17 января, в Петербурге начнет постепенно холодать. В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" прогнозируют, что дневная температура воздуха в городе составит от 0 до -2 градусов. Однако, уже в ночь на среду столбики термометров покажут -11 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. Ночью возможен мокрый снег. Небольшой снег пройдет и в дневные часы.

Западный и юго-западный ветер будет умеренным. Однако, возможны и более сильные порывы. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится.