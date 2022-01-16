В воскресенье петербуржцев ждут снег, дождь и гололед

В воскресенье, 16 января, Петербург остается под влиянием теплого атмосферного фронта. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в городе снова будет низкое атмосферное давление. Оно продолжит падать и достигнет 741 миллиметра ртутного столба.

В течение дня в Петербурге будет облачно. Мокрый снег местами перейдет в дождь. На дорогах и тротуарах возможен гололед.

В городе продолжается оттепель. Температура воздуха в Петербурге в течение дня составит от 0 до +2 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов.