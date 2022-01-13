В Водоканале рассказали, есть ли в Петербурге очереди в пункты приема снега

На снегоплавильный пункт на Мебельной улице в Петербурге была замечена длинная очередь груженных снегом самосвалов. Видео с вереницей машин опубликовал в Instagram водитель одного из них. Он рассказал, что приехал на пункт в 11:00, а снег смог сдать только в 16:00. При этом в колонне водитель насчитал 42 самосвала.

В пресс-службе Водоканала заявили, что «Центр комплексного благоустройства» занимается координацией вывозящих снег самосвалов. В частности, если ан каком-либо пункте скапливается более десяти машин, оперативный начальник филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» сообщает об этом диспетчеру комитета по благоустройству. Также в Водоканале уточнили, что разгрузка одного самосвала занимает в среднем три минуты.

Как сообщает «Фонтанка», в комитете по благоустройству завили об отсутствии многочасовых очередей в пункты приема снега в Петербурге. Там отметили, что водители не привязаны к конкретной площадке и могут вывозить снег по любому из имеющихся в городе адресов. При этом снег вывозится на коммерческой основе, поэтому от количества выполненных рейсов зависит доход водителей.