«Эльза» испортит погоду в Петербурге 13 января

В четверг, 13 января, погода в Петербурге испортится под влиянием циклонического вихря «Эльза». Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, центр вихря расположился над Баренцевым морем.

В результате в Петербург придет оттепель. Температура воздуха в течение дня составит от +1 до +3 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Атмосферное давление сильно понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба. Ожидается мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь. Под ногами петербуржцев также ожидает «снеговая каша», лужи и гололед.