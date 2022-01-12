В МЧС предупредили петербуржцев о мокром снеге, гололеде и ветре 13 января

В четверг, 13 января, в Петербурге ожидается резкое ухудшение погодных условий. В главном управлении МЧС по региону, предупредили жителей о порывистом ветре, скорость которого может достигать 20 метров в секунду. В течение дня возможен мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха ночь составит от -8 до -6 градусов. Днем в Петербурге резко потеплеет — столбики термометров покажут до +4 градусов. Атмосферное давление в течение дня понизится.

Петербуржцам посоветовали избегать шатких конструкций, деревьев и других объектов повышенного риска.