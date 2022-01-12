В Ленобласти рассказали, почему мусорная реформа в Петербурге буксует

Мусорная реформа в Петербурге стартовала 1 января 2022 года. Уже первые дни показали, что в её реализации много слабых мест. Петербуржцы в буквальном смысле завалили АО «Невский экологический оператор», отвечающий за вывоз мусора, жалобами на качество работы.

В Петербурге мусорная реформа прошла существенно позже, чем в соседних регионах, поэтому при желании город мог бы извлечь полезные уроки из опыта соседа — Ленинградской области. Генеральный директор управляющей компании по обращению с отходами региона Антон Бучнев рассказал «ЛенТВ24» о порядке проведения реформы в области и о том, какие нюансы остались неучтенными в Петербурге.

Основной плюс реализации мусорной реформы в области — поэтапное начало. Антон Бучнев подчеркнул, что сначала оператор приступил к вывозу мусора в трех районах. Остальные подключились к мусорной реформе позже — в конце 2019-го года. Такое «растянутое» начало позволило избежать мусорного коллапса, который возник в Петербурге в первые дни действия реформы. К тому же в Ленинградской области сохранили действующую на момент реформирования систему перевозчиков, чтобы получить всю необходимую информацию о том, как работает система.

Первый этап мусорной реформы в Ленобласти начался с инвентаризации контейнерных площадок. Регоператор отслеживал, как перевозчики выполняют свои обязанности.

После подготовительного этапа оператор, совместно с муниципалитетами, закупил мусорные баки. От услуг перевозчиков, которые не справлялись с вывозом мусора своевременно, отказались, с остальными продолжили сотрудничество.

Как подчеркнул Антон Бучнев, подготовка позволила подробно маршрутизировать вывоз отходов в регионе. Оператор получил представление, какие отходы и в каких точках образуются, а также определился с тем, на какие объекты переработки или утилизации они будут поступать.

Главной причиной возникновения хаоса на контейнерных площадках Петербурга Антон Бучнев назвал ситуацию, при которой прежний перевозчик уже вывез свои баки, а новый — еще не установил. Таким образом, Петербургу не хватило подготовительного этапа для успешной реализации мусорной реформы.