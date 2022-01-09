До -19 похолодает в Ленобласти в ночь на понедельник

В Ленинградской области в ночь на понедельник, 10 января, ожидается сильное похолодание. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, местами температура воздуха опустится до -19 градусов.

Днем будет существенно теплее. В северный районах температура воздуха составит от -11 до -16. В южных районах она будет варьироваться от -6 до -11 градусов.

В ночные часы в регионе возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями. Скорость северного и северо-восточного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться. На дорогах возможна гололедица.