232 кубометра сугробов вычистили из петербургских дворов

В Петербурге за прошедшие сутки очистили дворы от 232 кубометров сугробов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. Чистить дворы вышли 568 дворников и 25 спецмашин.

Параллельно проводилась обработка дорог противогололедными материалами. За сутки было израсходовано примерно 3 тонны.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что депутат ЗакСа Борис Вишневский направил в комитет по благоустройству запрос с требованием назвать точное количество дворников, работающих на улицах города. Он также прикрепил к документу список из семи десятков наиболее проблемных с точки зрения уборки снега улиц, который парламентарию помогли составить петербуржцы.