Стало известно, из каких районов Петербурга хуже всего вывозят мусор

«Невский экологический оператор», который с 1 января отвечает за вывоз мусора в Петербурге, определили наиболее проблемные районы города. В пресс-службе компании на основе данных 7 января, назвали самыми сложными Невский, Приморский и Выборгский районы. В них жители наиболее активно жалуются на несвоевременный вывоз мусора.

В организации отметили, что Курортный и Калининский районы находятся «на грани». В остальных, по сведениям НЭО, всё в порядке.

В комментариях под постом с данной информацией в официальном сообществе «Невского экологического оператора», жители других районов не согласились со столь оптимистичной оценкой. Так, на проблемы с вывозом мусора пожаловались пользователи, проживающие в Пушкинском районе. Жительница Красносельского района рассказала о сложной ситуации в Сергиево.