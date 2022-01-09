К концу новогодних каникул в Петербурге теплеет

Петербуржцев ждет снежное воскресенье. 9 января погоду будет определять теплый атмосферный фронт, который принесет в город снег и потепление.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в Петербурге в дневные часы составит от -4 до -6 градусов, то есть будет на 1-2 градуса выше нормы. В различных районах Ленинградской области ожидается от -3 до -8 градусов.

Небо будет затянуто плотными облаками. Погодную картину дополнит южный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня составит 758 миллиметров ртутного столба, то есть будет ниже нормы.