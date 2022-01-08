Петербуржцы стали меньше жаловаться на нерегулярный вывоз мусора

Количество жалоб, связанных с несвоевременным вывозом мусора в Петербурге, стало меньше. Как уточнили в пресс-службе «Невского экологического оператора», чаще всего горожане жалуются на задержки в Невском и Приморском районах города.

Оба района обслуживает подрядчик «ЭкоЛэнд». По данным НЭО, 6 января на его работ горожане жаловались 601 раз из 798 полученных жалоб. 7 января «Невскому экологическому оператору» поступило 584 жалобы на «ЭкоЛэнд» из 724 полученных за день.

Жители южных районов жаловались на обслуживающее их АО «Автопарк № 1 "Спецтранс» 161 раз 6 января и 140 раз 7 января. Обслуживающее курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы ООО «Эковаст» (связанное с ПКФ «Петро-Васт») получило 27 жалоб 6 января и 45 жалоб 7 января.