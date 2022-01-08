В Петербурге уже принимают ёлки на переработку

В Петербурге стартовала традиционная посленовогодняя акция «Ёлки, палки и щепа». Принимать деревья будут с 8 до 31 января.

Прием елей ведется на стационарных пунктах в различных районах города. Найти ближайший можно на сайте акции елкипалкищепа.рф. Также 15,16, 22 и 23 января запланирована работа временных точек в нескольких районах.

Тем, кто хочет сдать новогоднее дерево с комфортом, доступно платное ёлкотакси, которое заберет его прямо из квартиры. Для вывоза крупных елей или деревьев от нескольких жителей одного подъезда или двора можно за дополнительную плату заказать «Газель».

Собранные ели превратят в щепу, после чего пустят на подстилки животным в приютах и конных клубах.