Петербург пережил самую холодную ночь с начала года

Ночь на субботу, 8 января, в Петербурге стала самой холодной с начала года. Температура достигла январского минимума в -15,9 градусов. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В утренние часы субботы погоду в Петербурге по-прежнему определяет гребень холодного антициклона. Однако, уже к полудню его постепенно сменит приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В результате будет теплее, чем днем ранее: от -8 до -10. В различных районах Ленинградской области столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Небольшой снег в Петербурге возможен только во второй половине дня.