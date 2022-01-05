Доходный дом Лидваль «украсили» мусором

Один из самых известных образцов модерна на Петроградской стороне — доходный дом Лидваль — утопает в мусоре. На весь доходный дом на Каменноостровском проспекте 1-3 оставили только один мусорный контейнер.

В Telegram-канале "1703" жители жалуются, что даже его перестали вывозить с 1 января и видят в этом последствия «мусорной реформы». Доходный дом Лидваль входит в большинство путеводителей по Петербургу, а в его историю вошли имена множества известных квартирантов: Кузьмы Петрова-Водкина, Юрия Фрейдкова, Федора фон Постельса, Максимилиана Месмахера. Однако, заглянувшие «на огонек» туристы сегодня неизменно заметят и заваленную мусором контейнерную площадку.

«Невский экологический оператор», который теперь отвечает за вывоз мусора в Петербурге, приступил к работе 1 января. Поисками оператора губернатор Александр Беглов занимался давно, однако наладить эту работу не удавалось в течение нескольких лет. Федеральным властям даже пришлось предоставлять своим петербургским коллегам отсрочку.

В итоге оператор был найден летом 2021 года. Однако, как показывают первые дни его работы, пока её сложно назвать успешной. Петербуржцы по достоинству оценили организацию и завалили социальные сети фотографиями своих заваленных уже мусором дворов.