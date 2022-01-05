В Петербурге сугробы превратились в лужи

В особенности передвижения по Петербургу внесла свои коррективы кратковременная оттепель. Теперь горожане не перелезают через сугробы, и не месят снежную кашу. Они вынуждены преодолевать лужи, которые разлились по тротуарам Северной столицы и мешают подойти к остановкам общественного транспорта.

Такая ситуация наблюдается во многих районах города. Петербуржцы винят снег, который ранее сбросили на городские тротуары в виде куч. Теперь он растаял и растекся по асфальту.

Губернатор Александр Беглов пообещал горожанам «подарок» к новогодним праздникам. По словам главы города, последствия снегопадов в Петербурге должны были устранить, дав возможность пешеходам комфортно передвигаться по улицам. Однако, в пятый день нового года многие петербуржцы столкнулись с тем, что обещание осталось невыполненным. Передвигаться по городу все так же некомфортно, только мокро.