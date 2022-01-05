В четверг в Петербурге похолодает до -4

В четверг, 6 января, в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. После обильного снегопада среды ожидается только небольшой снег. Юго-западный и западный ветер днем сменится на северо-западный, но будет умеренным.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в дневные часы составит от -2 до -4 градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка — будет очень скользко. Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.