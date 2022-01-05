Тепло и снежно будет в Петербурге 5 января

В среду, 5 января, погоду в Петербурге продолжает определять циклонический вихрь «Юмит». Петербург находится под влиянием его теплого сектора, поэтому в городе ожидается непродолжительная оттепель.

Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в дневные часы температура воздуха поднимется и составит от 0 до +2 градусов. В различных районах Ленинградской области столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов.

Южный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. В течение всего дня возможен мокрый снег с налипанием на провода и ветви деревьев. На дорогах может образоваться гололедица.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что второй «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада действует в Петербурге до 21:00 5 января.