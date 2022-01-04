Ремонт гидротехнических сооружений на реке Кузьминка начнется в этом году

В 2022 году в Пушкинском районе Петербурга стартуют работы по ремонту гидротехнических сооружений Нижнего водохранилища реки Кузьминка. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о начале работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения «Плотина».

Завершить ремонт плотины на Кузьминке планируют в 2024 году. Для их осуществления привлекут средства из федерального бюджета.

Протяженность Кузьминки составляет 22 километра. Она является северным притоком Славянки, которая, в свою очередь, вытекает из Невы.

Река Кузьминка популярна у рыбаков. Последние ловят здесь карасей.