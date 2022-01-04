Невский экологический оператор попросил петербуржцев жаловаться на плохую уборку мусора

Более 1117 тысяч кубометров отходов вывезли из Петербурга с начала года. За прошедшие сутки — 42 тысячи кубометров. Как сообщает пресс-служба АО "Невский экологический оператор" (НЭО), это примерно вдвое выше средних показателей.

В НЭО пояснили, что в городе постоянно работают 380 мусоровозов, а 20 мобильных бригад очищают контейнерные площадки во всех районах города. В организации пообещали «отработать» каждый проблемный адрес и напомнили, что в новогодние праздники объем отходов возрастает примерно в 2,5 раза по сравнению с обычными днями.

В организации посоветовали петербуржцам активнее оставлять жалобы на плохую уборку мусора с указанием конкретных адресов и фотографиями конкретных площадок. Сделать это можно в сообществе компании в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону горячей линии: (812) 303-80-90, а также на сайте оператора. В компании принесли горожанам извинения за возникшие с вывозом мусора сложности.