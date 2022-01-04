«Желтый уровень погодной опасности объявили из-за снегопада

В Петербурге объявлен второй «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать сутки: с 21:00 4 января до 21:00 5 января.

В пресс-службе администрации объяснили, что в ближайшие сутки в городе ожидаются сильные снегопады. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В придачу к мокрому снегу в Петербург придет гололедица, что сделает перемещение по нему особенно опасным.

Водителей попросили проявить особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок из-за повышенного риска ДТП. Повышенное внимание для передвижений при таких погодных условиях необходимо и пешеходам.