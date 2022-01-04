«Юмит» обеспечит Петербургу потепление и новый снегопад 4 января

Во вторник, 4 января, в Петербурге потеплеет. Температура воздуха в дневные часы составит от -1 до -3 градусов. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +1.

Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, с северо-запада в к Петербургу приближается теплый сектор циклонического вихря «Юмит». Из-за него город ждет очередная порция обильных снегопадов. В течение всего дня будет облачно.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление опустится существенно ниже нормы — до 742 миллиметров ртутного столба.