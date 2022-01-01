Из Петербурга ушел самый холодный декабрь за девять лед

Декабрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за девять лет. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, самым холодным днем в этом месяце стало 26 декабря. Тогда столбики термометров опустились до -23,1, превзойдя среднесуточную температуру сразу на 14 градусов.

16 декабря стало самым теплым днем прошедшего месяца. Тогда столбики термометров в Северной столице показали 3,1 градуса.

Декабрь 2021 года стал практически эталонным по количеству осадков. Всего их выпало 52 миллиметра, то есть 101% от месячной нормы. При этом по высоте снежного покрова месяц снова поставил рекорд. Он стал самым снежным за 11 лет и четвертым по уровню «снежности» за столетие.