Сильный ветер объявил в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности

В первый день года в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщили в администрации города, причиной его введения стал сильный ветер.

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать 1 января с 17:00 до 23:00. по прогнозу Росгидрометцентра, скорость порывов ветра в этот период может достигать пятнадцати метров в секунду.

В городском управлении МЧС из-за потенциально опасной погоды призвали и водителей, и пешеходов быть особенно внимательными и осторожными. Риск получения травм в таких погодных условиях существенно возрастает.