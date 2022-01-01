Нерпы Крошик и Шлиссик забыли обиды под Новый год

В ночь на 1 января в Фонде друзей балтийской нерпы произошло настоящее чудо. Его подопечные Крошик и Шлиссик, ранее не уживавшиеся друг с другом, оказались в одном вольере и подружились.

Как сообщается в Instagram фонда, барьер между вольерами засыпало снегом, поэтому Шлиссик сумел перебраться через ограду к соседу. К утру, когда их воссоединение заметили люди, нерпы уже были добрыми соседями. Специалисты сообщают, что ран ни у кого из животных нет. Так же непонятно, что из них теперь выполняет функции лидера.

Отмечается, что нерпы теперь останутся вместе в одном вольере и смогут играть друг с другом.