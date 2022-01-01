Петербург встретил Новый год с прошлогодним мусором

В Петербурге с 1 января реализуется мусорная реформа. С этого дня за вывоз мусора с контейнерных площадок города отвечает единый «Невский экологический оператор» (НЭО).

Мусорная реформа в Петербурге явно прошла не совсем гладко. Как сообщает nw24, в первое утро года во многих дворах горожане увидели доверху наполненные контейнеры. Мусор из них никто не вывез.

В отдельных дворах проблема возникла с самими контейнерами. При реализуемой концепции раздельного сбора мусора, однако контейнеры под стекло и пластик оказались заполнены не в соответствии с маркировкой. В других дворах они вообще пропали и вынесшие на площадки мусор жители вынуждены складировать его на земле.

В парках и скверах, куда горожане в новогоднюю ночь приходят с шампанским и пиротехникой, ситуация немногим лучше. Урны оказались заполнены доверху, мусор складируется рядом и пока не вывезен.