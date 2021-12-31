Новый год в Петербурге начнется с сильного ветра

В субботу, 1 января, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городском управлении МЧС предупредили горожан об усилении ветре во второй половине дня. Скорость его порывов может достигать 15 метров в секунду.

В первый день года синоптики прогнозируют температуру воздуха от -4 до -6 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться. 2 января похолодание в Петербурге продолжится. Ночью температура опустится до -11 градусов. Днем она составит от 6 до 8 градусов мороза.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что к вечеру 31 декабря в Петербурге немного похолодает. К утру 1 января температура воздуха составит около -4 градусов.