«Себастиан» принесет в Петербург обильный снегопад с ночным похолоданием

В заключительный день года погоду в Петербурге определит североатлантический циклон «Себастиан». Как пояснил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в результате в городе ожидается обильный мокрый снег, который будет идти в течение всего дня. Температура составит от 0 до +1 градуса.

Внезапная оттепель продлится недолго. К вечеру 31 декабря Петербург ощутит влияние холодного атмосферного фронта. Температура воздуха постепенно начнет понижаться. К полуночи температура составит около -2 градусов.

К утру первого дня нового года станет еще прохладнее. Столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов.