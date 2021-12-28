Небольшой снег и -8 ожидается в Петербурге во вторник

Во вторник, 28 декабря, в Петербурге потеплеет, но только по сравнению с предыдущим днем. Температура воздуха в дневные часы составит от -6 до -8 градусов. В Ленинградской области будет немного прохладнее — до -10.

Как сообщил на своей странице в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Петербурге сегодня определяет северная периферия антициклона. Погода будет облачной с прояснениями, но местами возможен небольшой снег.

Южный ветер подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 764 миллиметра ртутного столба, то есть выше нормы, и в течение дня изменится мало.