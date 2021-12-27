Петербург обновил морозный температурный рекорд декабря

Самой морозной в декабре в Петербурге стала ночь на воскресенье, 26 декабря. Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, столбики термометров в Северной столице опустились до -23 градусов. Таким образом был обновлен температурный рекорд декабря за 19 лет.

В понедельник, 27 декабря, в Петербурге будет немного теплее. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в дневные часы составит от -8 до -10 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. На затянутом облаками небе возможны прояснения. Существенных осадков не ожидается.