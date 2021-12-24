Мороз усилится в Петербурге в пятницу

В пятницу, 24 декабря, погоду в Петербурге будет определять циклон «Квинтинус». Как пояснил на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в течение дня небо будет затянуто облаками, а также ожидается снегопад.

В дневные часы температура воздуха в Петербурге составит от -3 до -5 градусов. В Ленинградской области буде немного холоднее — до 8 градусов. К вечеру столбики термометров устремятся вниз и остановятся на отметках от -10 до -12 градусов.

Атмосферное давление будет сильно ниже нормы и составит 739 миллиметров ртутного столба. Западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.