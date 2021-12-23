Хищение 150 млн рублей при рекультивации полигона «Новоселки» стало уголовным делом

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хищения при рекультивации полигона «Новоселки». Как сообщает 78.ru, после проверки расходования средств там не досчитались свыше 150 миллионов рублей.

Обыски по уголовному делу прошли более, чем у двадцати человек. Шестеро подозреваемых задержаны. Личности подозреваемых пока не разглашаются.

Рекультивация полигона ТБО «Новоселки» в Левашово началась в 2018 году и по плану должна была занять семь лет. Стоимость работ тогда оценили более, чем в 750 миллионов рублей. В 2020 году был объявлен аукцион на устройство водоотводных каналов, хозяйственной зоны и пруда-накопителя на 650 миллионов рублей.

Полигон «Новоселки» функционировал в Левашово с 1972 года.