Метель и ветер подняли уровень погодной опасности в Петербурге до «желтого»

В четверг, 23 декабря, в Петербурге объявлен второй «желтый» уровень погодной опасности. Это означает, что погода будет потенциально опасной.

Как уточнили в городской администрации, желтый уровень будет действовать с 8:00 23 декабря до 6:00 24 декабря, то есть почти сутки. Росгидрометцентр прогнозирует сильные снегопады и метели, а также порывы ветра, достигающие скорости 15-28 метров

Петербуржцев попросили соблюдать особую осторожность при перемещениях по городу. От поездок на личном автомобильном транспорте рекомендуется отказаться, так как при данных погодных условиях повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий.