Новую экотропу откроют в Ленобласти весной

В Ленинградской области готовится к открытию новая экотропа «Долина реки Выбья и Лужская губа». Тропа находится в Кингисеппском районе на Кургальском полуострове. Маршрут проходит по территории заказника.

Как сообщает ivbg.ru, ссылаясь на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, по маршруту будущей тропы уже проложили деревянные настилы и оборудовали смотровые площадки. Там также появились информационные стенды и места для отдыха.

Пройтись по новой экологической тропе можно будет уже весной будущего года.