Циклон «Нео» подготовил для петербуржцев метели

В понедельник, 20 декабря, погоду в Петербурге формирует циклон «Нео». Как пояснил синоптик Михаил Леус, город находится под влиянием его тыловой части, а центр смещается ближе к Вятке.

В Петербурге будет существенно прохладнее, чем накануне, — от -8 до -10 градусов. В Ленинградской области температура опустится до -12 градусов, а в некоторых районах — до -15.

Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Обильные снегопады в отдельных районах превратятся в метели. Атмосферное давление находится в пределах нормы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге объявлен второй «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного и порывистого ветра.