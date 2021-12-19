В Петербурге снова объявили «желтый» уровень погодной опасности

В воскресенье, 19 декабря, в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В пресс-службе городской администрации напомнили, что это второй уровень опасности, который обозначает потенциально опасную погоду.

«Желтый» уровень будет действовать в Петербурге с 21:00 19 декабря до 12:00 20 декабря. Он объявлен из-за ожидаемого усиления ветра, скорость которого может достичь 15 метров в секунду.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в МЧС предупредили петербуржце о метели и гололеде и призвали соблюдать особую осторожность в поездках и перемещениях по городу.