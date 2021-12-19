Понедельник в Петербурге начнется с метели и гололедицы

В понедельник, 20 декабря, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городском управлении МЧС предупреждают об усилении ветра до 15 метров в секунду. В Петербурге также ожидается метель.

В МЧС напомнили горожанам о необходимости проявлять особую осторожность в ненастную погоду. Следует обходить стороной деревья, рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что во второй половине воскресенья синоптик пообещал Петербургу «холодное дыхание Арктики». К вечеру в городе похолодает до -5 градусов.