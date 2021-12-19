Синоптик пообещал петербуржцам «дыхание Арктики».

В воскресенье, 19 декабря, погоду в Петербурге продолжает определять циклон «Нео», смещающийся в центр Европейской России. Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погодные условия в городе ухудшатся.

В первой половине дня под влиянием циклона в Петербурге сохранится теплая погода. Однако, к вечеру город ощутит «холодное дыхание Арктики». Температура днем составит от 0 до +2 градусов. К вечеру она может опуститься до -5.

Северный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

В Петербурге будет облачно. Утром возможен мокрый снег, на дорогах — гололедица.