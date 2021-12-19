В субботу Лахта-центр окутал густой туман

В прибрежных районах Петербурга вечером субботы, 18 ноября, наблюдался густой туман. На официальном YouTube-канале «Лахта-Центра» появилось видео небоскреба, который почти полностью исчез из вида, скрытый густой пеленой.

На резкое ухудшение видимости жаловались жители не только приморского района Петербурга. Как сообщает ФАН, туман также наблюдали в Красносельском, Московском, Петроградском и Кировском районах города.

Туман в Петербург пришел вместе с североатлантическим циклоном «Нео». Под его влиянием город продолжает оставаться и воскресенье, 19 декабря, когда в Петербурге заметно похолодает.

Петербургских автомобилистов попросили проявлять особую осторожность. На дорогах возможен гололед.