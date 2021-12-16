В четверг в Петербурге ожидается туман

В региональном управлении МЧС петербуржцев предупредили о тумане, который окутает город в четверг, 16 декабря. Туман сохранится примерно до 16:00, при этом видимость будет составлять не более 500 метров. Особенно сильным будет туман в прибрежных районах Петербурга.

В МЧС рекомендовали автомобилистам по возможности оказаться от поездок на личном транспорте в данный период. Если такой возможности нет, важно выбирать для движения скорость, которая позволит быстро среагировать на препятствие: остановиться или успеть выполнить манёвр.

Особую осторожность рекомендуется соблюдать и пешеходам. В МЧС напомнили о важности светоотражающих элементов на одежде, которые позволят заметить приближающегося к проезжей части человека даже при ограниченной видимости.