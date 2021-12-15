Временно запретить установку вышек сотовой связи предложили в Петербурге

В Петербурге могут ввести мораторий на установку вышек сотовой связи. Такую инициативу выдвинул депутата-единоросса Александра Кущака, а депутаты Законодательного собрания её поддержали. Отмечается, что запрет может носить временный характер до тех пор, пока не будут выработаны единые стандарты установки данного оборудования в Петербурге.

По итогам обсуждения был составлен депутатский запрос к губернатору Александру Беглову. В нем парламентарии указывают, что вопросы негативного воздействия постоянного электромагнитного облучения на население и окружающую среду в процессе эксплуатации оборудования контролируются недостаточно.

Сам Александр Кущак отметил, что он получает много обращений от горожан из-за установки вышек вблизи образовательных учреждений, жилых домов, спортивных и детских площадок. Поэтому он предлагает создать единый регламент для размещения оборудования.