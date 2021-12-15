Охранный статус Удельного парка не утвердили в ЗакСе

Депутаты не поддержали предложение о возвращении охранного статуса Удельному парку. «За» проголосовали только 18 парламентариев.

С инициативой о возвращении парку земли выведенной из его состава ранее для строительства скоростной магистрали №7, выступила член фракции КПРФ Ирина Иванова. Парламентарии приняли решение вернутся к проблеме Удельного парка позже. В ближайшее время планируется создать рабочую группу, которая займется инвентаризацией спорных территорий. Как сообщает «Комсомольская правда», в дальнейшем эта территория может все же получить охранный статус.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что депутаты отказались обсуждать вопрос об исключении статуса «иностранного агента» из российского законодательства.