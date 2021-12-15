«Желтый» уровень опасности на этот раз объявили в Петербурге из-за тумана

В Петербурге снова объявлен второй «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на этот раз его причиной стал густой туман. Его появление в Петербурге синоптики прогнозируют вечером среды, 15 декабря. Предупреждение будет действовать с 19:00 15 декабря до 06:00 16 декабря. Как ожидается, в это время видимость из-за тумана составит менее 500 метров.

«Желтый» уровень опасности в Петербурге объявляют второй раз за сутки. В период с 19:00 14 декабря до 07:00 15 декабря он действовал из-за гололеда.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптики прогнозируют возвращение морозов в Петербург в третьей декаде декабря.