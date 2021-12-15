Синоптики снова обещают петербуржцам морозы

В третьей декаде декабря в Петербурге снова будет морозно. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», с третьей декады декабря в город придут интенсивные метели и сильное понижение температуры.

На погоду в Петербурге еще примерно неделю будет влиять теплый атмосферный фронт. Он сохранит в дневные часы температуру на отметках от +1 до +3 градусов.

Похолоданию в Петербурге будут предшествовать сильные снегопады. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что снег хуже всего, как выяснилось, убирают в центре Петербурга. Качественное уборке там препятствуют узкие дворы-колодцы, которые заставлены припаркованными автомобилями.