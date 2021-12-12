В Петербурге дорожную технику готовят к очередным снегопадам

В Петербурге дорожные рабочие готовятся к новым снегопадам. Как сообщили в комитете по благоустройству, 951 дворник и 1052 единицы техники в настоящее время трудятся в усиленном режиме.

Синоптики прогнозируют обильные снегопады в городе в ночь на понедельник. Как сообщается на сайте администрации города, дорожники будут оперативно раздвигать снег на дорогах и тротуарах. Снежные валы, сформированные по обочинам дорог, в дальнейшем вывезут на снегоплавильные и снегоприемные пункты «Водоканала». В настоящее время в Петербурге продолжается вывоз снега, выпавшего в минувшие дни.

В комитете по благоустройству попросили автомобилистов и пешеходов быть особенно осторожными во время снегопадов.