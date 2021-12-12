Снегопад и ветер накроют Петербург в ночь на понедельник

В ночь на понедельник, 13 декабря, погода в Петербурге испортится. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в городе ожидается сильный снегопад. Скорость западного и юго-западного ветра будет достигать 9 метров в секунду.

Днем в понедельник в Петербурге будет облачно с прояснениями. Небольшое снег местами перейдет в мокрый. Дорожную обстановку в городе осложнит гололедица. Ночная температура воздуха в Петербурге составит от -2 до -4 градусов. Днем ожидается от -1 до +1 градуса.

В МЧС рекомендовали и пешеходам, и автомобилистам проявлять осторожность. Последним в ведомстве напомнили об особой важности соблюдения скоростного режима.