В воскресенье в Петербурге ожидаются ледяные дожди и гололед

В воскресенье, 12 декабря, погода в Петербурге будет далека от идеальной. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, город остается в полосе атмосферного фронта, поэтому петербуржцев ждут небольшой снег и ледяные дожди. В перерывах между осадками небо будет затянуто плотными облаками. На дорогах по-прежнему возможно образование гололеда.

Термометры покажут от -2 до -4 градусов. В Ленинградской области температура опустится чуть ниже — до -6 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в Петербурге составит 767 миллиметров ртутного столба, то есть будет выше нормы.