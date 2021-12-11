Потепление и ледяной дождь ждут петербуржцев в субботу

В субботу, 11 декабря, в Петербурге постепенно теплеет. В дневные часы столбики термометров не покажут меньше -3-5 градусов. В Ленинградской области будет немного холоднее — до 7 градусов.

Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус потепление принесет в Петербург плотные облака. Осадки в субботу будут разнообразны. Ожидаются снегопады, но местами они превратятся в ледяные дожди.

На дорогах ожидается гололед. Автомобилистам потребуется предельная осторожности при передвижении по городу.

Юго-восточный ветер в Петербурге усилится и будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. В воскресенье потепление в Северной столице продолжится.